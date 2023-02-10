Словакия после просьбы Зеленского готова начать переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29 — премьер 10 февраля, 21:36 МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Словакия готова начать процесс переговоров о поставке истребителей МиГ-29 Украине уже сейчас, после просьбы президента Владимира Зеленского передать ВСУ боевую авиацию.

Об этом заявил в пятницу, 10 февраля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает Reuters.

«Президент Украины попросил меня поставить МиГ. Теперь, поскольку пришел этот официальный запрос, можно начинать процесс переговоров», — сказал Хегер.

Видео дня

По словам Хегера, переговоры будут как внутренними, так и с Европейской комиссией, потому что Словакия может получить компенсацию за доставку.

«Наши МиГ могут спасти невинные жизни в Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 9 февраля, Зеленский обратился к Хегеру и попросил оказать военную помощь.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Зеленский по итогам поездки в Брюссель говорил, что есть «определенные положительные решения» в вопросе передачи истребителей, однако, по его словам, «над этим еще нужно поработать».