Пора принимать решения. Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине — министр обороны Словакии 9 марта, 12:27 МиГ-29 (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/www.flickr.com)

Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине, об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в четверг, 9 марта.

По его словам, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду, 8 марта в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится передать Украине МиГ-29.

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«Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно», — написал Надь в Facebook.

Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил готовность своей страны передать самолеты.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России. Он сказал, что передача советских МиГ-29 Украине обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

10 февраля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова начать процесс переговоров по поставкам истребителей МиГ-29 уже сейчас, после просьбы президента Владимира Зеленского передать ВСУ боевую авиацию.