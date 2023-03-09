Пора принимать решения. Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине — министр обороны Словакии

9 марта, 12:27
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МиГ-29 (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/www.flickr.com)

МиГ-29 (Фото:Ministry of Defense of Ukraine/www.flickr.com)

Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине, об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в четверг, 9 марта.

По его словам, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду, 8 марта в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится передать Украине МиГ-29.

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«Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно», — написал Надь в Facebook.

Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил готовность своей страны передать самолеты.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России. Он сказал, что передача советских МиГ-29 Украине обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ.

10 февраля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова начать процесс переговоров по поставкам истребителей МиГ-29 уже сейчас, после просьбы президента Владимира Зеленского передать ВСУ боевую авиацию.

https://www.youtube.com/watch?v=58LNCHIRRrc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Словакия МиГ-29 Война России против Украины

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