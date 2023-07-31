Кремлевский «доктор Зло». По кому нанес удар Путин, отказавшись от «зерновой сделки» 31 июля, 08:50

Прежде всего Путин хотел ударить по интересам Украины и Запада. И действительно, решение не продлевать зерновое соглашение является серьезным ударом по украинскому агросектору. Но не только

Причудливый образ «доктора Зло» из пародийного цикла фильмов о разведчике Остине Пауэрсе до сих пор остается скорее комическим воплощением персонажа, больного манией величия и обиженного на весь мир. Таких людей не бывает не только в настоящей политике, но и в серьезных фильмах — ведь персонаж, который борется со всеми одновременно, не вызывает доверия ни у одного зрителя.

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Однако президент России Владимир Путин начинает напоминать именно такой гротескный персонаж. Пусть не из комедии, пусть из трагедии. Но я вспоминаю именно о «докторе Зло», когда анализирую последствия отказа российского президента от «зерновой сделки», — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

Конечно, прежде всего Путин хотел ударить по интересам Украины и Запада. И действительно, решение не продлевать зерновое соглашение является серьезным ударом по украинскому агросектору. Повышение цены на зерно станет ударом и по экономике западных стран, к тому же сам запрет, как видим, напомнил о конфликтной ситуации относительно ограничений на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Центральной Европы. А Путина хлебом не корми — только дай возможность создать новые конфликты!

Однако наибольшее, чего опасаются на Западе — так это того, что повышение цен на еду приведет к голоду, социальному кризису и беспорядкам в странах Глобального Юга. А это новые тысячи мигрантов и новые социальные проблемы в европейских странах. Ну и рост популярности правопопулистских сил. К этому, кстати, также стремится Путин.

Еще одна страна, которая пострадала от решения Путина — Турция

Однако не стоит думать, что голод, социальные и политические кризисы и беспорядки — это то, к чему стремятся в странах самого Глобального Юга. Именно поэтому решение российского президента вызвало раздраженную реакцию во многих странах Африки.

Многие из лидеров африканских стран воздержались от участия в саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. А те, кто приехали в гости к Путину, публично настаивали на продолжении «зерновой сделки».

Председательствующий в Африканском союзе президент Коморских островов Али Ассумани отметил, что Африка заинтересована в перезапуске соглашения. Так что обещания Путина предоставить бесплатное зерно странам Африки никого на континенте не убедили.

Удар по Китаю

Еще одна страна, по интересам которой отказ Путина нанес непосредственный удар — это Китай. Да-да, тот самый Китай, стратегический союзник России. Китай был одним из главных выгодополучателей «зерновой сделки», закупал где-то треть от продукции, поставляемой по Черноморскому зерновому коридору.

Повышение цен на зерно напрямую скажется на уровне жизни в КНР — и это в то время, когда экономика страны и покупательная способность ее населения медленно восстанавливаются после пандемии. Так что можно говорить, что и на популярности главы КНР Си Цзиньпина это также скажется.

И в Пекине никогда не скрывали своей приверженности к продолжению «зерновой сделки», ее поддержка была одним из пунктов так называемого китайского мирного плана. Это тот самый случай, когда китайская дипломатия не замедлила с публичным выражением своего разочарования. На заседании Совета безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР в ООН Гэн Шуан подчеркнул необходимость дальнейшей реализации Черноморской зерновой инициативы.

Пострадала и Турция

Еще одна страна, которая пострадала от решения Путина — Турция. При этом речь здесь и об экономическом, и о политическом ударе. Турция заинтересована в зерне, но не только. Само подписание соглашения было важным политическим достижением президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган выглядел как глобальный игрок, как серьезный посредник, как единственный лидер, которому удалось добиться договоренностей во время российской войны против Украины. И вот теперь эти договоренности торпедируются, более того — Путин даже не спешит обсудить с Эрдоганом ситуацию, сложившуюся в результате его решения, хотя Эрдоган публично говорит о необходимости такого разговора. Вот тебе и уважение к коллеге, который во многом помог Путину, когда Россия попала под санкционный пресс!

Конечно, все это не означает, что страны, которые еще поддерживают отношения с Россией, сразу же их разорвут. Однако выводы для себя сделают — и неутешительные для Путина, этого кремлевского «доктора Зло».

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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