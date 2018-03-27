Мэй о мерах против России: Нам еще многое предстоит сделать

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отношении России неоходимо применить дополнительные меры в связи с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля.

Мэй назвала скоординированную высылку странами Запада российских дипломатов из-за отравления Скрипаля важным моментом.

"Вчера был важный момент в нашем общем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но нам еще многое предстоит сделать, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на вызов, поставленный Россией", - цитирует Мэй Reuters.

Мэй добавила, что страны Запада выступили против России не просто из-за солидарности, а потому, что они признают угрозу, которая исходит от Москвы.

Также Мэй выразила признательность странам, которые вслед за Лондоном выслали российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Смотрите также

26 марта в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 22 страны объявили о высылке российских дипломатов - 17 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина и Молдова.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов.

В свою очередь, ряд стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Они до сих пор находятся в критическом состоянии.

14 марта премьер-министр Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.