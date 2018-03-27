Мэй о высылке российских дипломатов: Попытки Москвы разобщить Запад с треском провалились

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Тереза Мэй благодарна странам за солидарность в деле Скрипаля

Тереза Мэй благодарна странам за солидарность в деле Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила признательность странам, которые вслед за Лондоном выслали российских дипломатов в ответ на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом она заявила во время выступления в британском парламенте, сообщает DW.

"Вместе мы дали понять, что не будем мириться с непрекращающимися попытками России пренебрегать международным правом и подрывать наши ценности…Если цель Кремля состоит в том, чтобы разобщить и запугать альянс западных стран, то его попытки с треском провалились", - отметила Мэй.

Напомним, что 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. 

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию. 

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