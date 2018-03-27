Крупнейший удар по российской разведке. Западные СМИ о высылке дипломатов

Одновременная высылка российских дипломатов из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Украины, о которой было объявлено в понедельник, 26 марта, стала крупнейшим дипломатическим скандалом в мире со времен холодной войны, подчеркивают в своих материалах по теме западные СМИ.

Высылка десятков представителей российских дипведомств стала ответом на химическую атаку в британском Солсбери – попытку отравления экс-разведчика из России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, 20 европейских стран, включая Украину, вышлют в общей сложности 50 дипломатов, еще 60 россиян в течение недели должны покинуть США.

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Ранее 23 дипломата из России уже покинули Великобританию, а Москва в ответ выслала 23 сотрудника британской дипмиссии. Солидарную мировую реакцию на отравление в Солсбери в МИД РФ назвали "провокационным жестом". "Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", - говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

НВ собрало самые интересные материалы мировых изданий о резонансном событии.

The New York Times

Консолидированная мировая реакция на химическую атаку в Британии "затмевает даже самые темные дни глобального противостояния с Советским Союзом", полагает влиятельная американская газета The New York Times.

Россия почти наверняка даст ответ, наследуя принципы конфронтации холодной войны - око за око, зуб за зуб

"Совместная акция усиливает конфликт между Россией и Западом, который ускорился после аннексии Крыма Москвой и [российской] интервенции на востоке Украины в 2014 году, а также тайных попыток [России] повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Основываясь на практике прошлых лет, Россия почти наверняка даст ответ, изгнав западных дипломатов и наследуя принципы конфронтации холодной войны - "око за око, зуб за зуб", - пишет The New York Times.

Издание также приводит мнение действующих и бывших дипломатов о том, что реальным тестом эффективности высылки дипломатов будет возможность "удержать Россию от дальнейшего вмешательства в дела других стран".

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"Ключевой вопрос для меня заключается в том, убедят ли Путина все эти и дальнейшие меры, что расходы на убийство врагов и "предателей", а также свержение обществ других народов с целью "сделать Россию снова великой" того не стоят", - цитирует The New York Times Питера Уэстмакотта, бывшего британского посла в Соединенных Штатах. "Это будет большой наградой для свободного мира и для британской дипломатии", - резюмирует он.

The Times

Мир находится в переломной точке борьбы за пресечение "безрассудных амбиций" президента Владимир Путина, пишет британское издание The Times, цитируя в своем материале главу британского МИД Бориса Джонсона. Он обнародовал в The Times отдельное заявление в связи с высылкой российских дипломатов.

Цинизм пропагандисткой машины Кремля стал очевиден для всех

"Вчера был момент, когда весь цинизм пропагандисткой машины Кремля стал очевиден для всех, - отмечает Джонсон. – Западный альянс принял решительные меры даже перед лицом возможного возмездия".

В своем материале The Times также подчеркивает роль США и отмечает, со ссылкой на представителей Белого дома, что Дональд Трамп "был с самого начала вовлечен в подготовку решения о высылке агентов разведки и лично принял решение закрыть российское консульство в Сиэтле".

The Guardian

Британская газета The Guardian в своем материале об изгнании дипломатов отмечает, что более 20 западных союзников "проявили солидарность, которая представляет собой крупнейший согласованный удар по сетям российской разведки со времен холодной войны".

"Все вместе мы послали сигнал о том, что не будем терпеть продолжающиеся попытки России нарушить международное право и подорвать наши ценности", - цитирует газета британского премьера Терезу Мэй.

Издание также обращает внимание на формирование "коалиции несогласных" внутри ЕС – ряда стран, которые заявили о своей неготовности последовать примеру остальных западных держав и выслать дипломатов. Это Португалия, Австрия, Болгария, Кипр, Мальта, Словакия, Словения и Люксембург.

CNN

Американский канал CNN отмечает, что решение США о высылке дипломатов в значительной мере стало сюрпризом для общественности на фоне скорее теплых отношений президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также подозрении о вмешательстве России в американские выборы в пользу Трампа. CNN также обращает внимание, что Трамп до сих пор хранит молчание относительно дипломатического скандала мирового масштаба, что усиливает подозрения в двойственности его личного отношения к Путину.

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В то же время после высылки дипломатов позиция США в скандале с отравлением Скрипаля не оставляет сомнений и выбора американскому президенту, полагает влиятельное американское СМИ.

"Заявление о том, что США вышлют крупнейшее число российских дипломатов со времен холодной войны знаменует собой безошибочный сигнал Кремлю, что вопреки прохладным отношениям Трампа с НАТО он выступит на стороне западных союзников Америки в кризисное время", - отмечает CNN.

Reuters

Высылка дипломатов – это самые сильные меры, которые президент США Дональд Трамп предпринял против России после своего прихода ко власти, подчеркивает в своем материале агентство Reuters.

"До сих пор демократы и члены его собственной Республиканской партии критиковали Трампа за то, что они недостаточно жестко ответил России в связи с обвинениями в адрес РФ о вмешательстве в избирательную систему США, включая предвыборную кампанию в 2016 году", - напоминает Reuters.