Путин прокомментировал отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, усомнившись в том, что отравляющее вещество являлось "боевым".

Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

"Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди бы погибли на месте", - сказал Путин.

По его мнению, все обвинения Лондона в адрес РФ являются "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

Президент РФ добавил, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть "заинтересованность и с другой стороны".

Ранее Путин говорил, что британцы должны "сами разобраться" с этим инцидентом, прежде чем обсуждать этот вопрос с Россией.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.