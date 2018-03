Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Об этом Мэй объявила во время выступления в парламенте.

Премьер-министр добавила, что речь идет о дипломатах, являющихся агентами российской разведки. Кроме того, Лондон отменяет все ранее запланированные встречи на высшем уровне с Россией.

"Россия несет ответственность за покушение на Скрипаля. Это было незаконное использование силы российского государства (на территории Великобритании, - Ред.)", - заявила Мэй.

По ее словам, Москва ответила на все обвинения с "сарказмом и презрением".

