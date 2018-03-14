Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Об этом Мэй объявила во время выступления в парламенте.

Премьер-министр добавила, что речь идет о дипломатах, являющихся агентами российской разведки. Кроме того, Лондон отменяет все ранее запланированные встречи на высшем уровне с Россией.

"Россия несет ответственность за покушение на Скрипаля. Это было незаконное использование силы российского государства (на территории Великобритании, - Ред.)", - заявила Мэй.

По ее словам, Москва ответила на все обвинения с "сарказмом и презрением".

UK to expel 23 Russian diplomats, PM Theresa May says, after nerve agent attack on former double agent in Salisburyhttps://t.co/KnwyxZirZs pic.twitter.com/8WM5Bmebw1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 марта 2018 г.

Кроме того, из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает Совбез ООН.

12 марта премьер-министр Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй отметила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон примет самые серьезные ответные меры.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что заявление Мэй в парламенте о возможной причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери напоминает "цирковое шоу".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по дипканалам заявила Великобритании о своей непричастности к отравлению в Солсбери.

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4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.