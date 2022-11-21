Посол ЕС в Украине посетил Николаев

21 ноября, 14:33
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Матти Маасикас во время поездки в Николаев встретился с Виталием Кимом и Александром Сенкевичем (Фото:@MattiMaasikas/Twitter)

Матти Маасикас во время поездки в Николаев встретился с Виталием Кимом и Александром Сенкевичем (Фото:@MattiMaasikas/Twitter)

В понедельник, 21 ноября, посол ЕС в Украине Матти Маасикас посетил Николаев, где встретился с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом и мэром города Александром Сенкевичем.

В своем Twitter он опубликовал фото с представителями местной власти и флагом Евросоюза.

«В Николаеве, с губернатором Виталием Кимом, мэром города Александром Сенкевичем и флагом ЕС, который был сорван, когда здание областной администрации было разрушено российской ракетой», — отметил посол.

Видео дня

https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1594624856112373762

Маасикас также показал масштабы разрушений в Николаеве в результате атак российских оккупантов.

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«Разрушения, которые россияне принесли Николаеву, огромны: школы, университеты, административные и жилые здания. Но в первую очередь — сотни потерянных жизней мирных жителей», — подчеркнул дипломат.

https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1594628713651617793

Он также показал, как Ким проводит брифинг для послов в укрытии Художественного театра Украины.

Маасикас уточнил, что даже во время воздушных атак РФ здесь ставятся спектакли.

https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1594628617526468610

Войска РФ систематически обстреливали город, нанося ракетные удары по жилым и промышленным районам. В начале ноября мэр областного центра Александр Сенкевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты не обстреливали Николаев только 44 дня.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Александр Сенкевич Матти Маасикас Война России против Украины Виталий Ким

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