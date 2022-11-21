Посол ЕС в Украине посетил Николаев 21 ноября, 14:33 Матти Маасикас во время поездки в Николаев встретился с Виталием Кимом и Александром Сенкевичем (Фото:@MattiMaasikas/Twitter)

В понедельник, 21 ноября, посол ЕС в Украине Матти Маасикас посетил Николаев, где встретился с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом и мэром города Александром Сенкевичем.

В своем Twitter он опубликовал фото с представителями местной власти и флагом Евросоюза.

«В Николаеве, с губернатором Виталием Кимом, мэром города Александром Сенкевичем и флагом ЕС, который был сорван, когда здание областной администрации было разрушено российской ракетой», — отметил посол.

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Маасикас также показал масштабы разрушений в Николаеве в результате атак российских оккупантов.

«Разрушения, которые россияне принесли Николаеву, огромны: школы, университеты, административные и жилые здания. Но в первую очередь — сотни потерянных жизней мирных жителей», — подчеркнул дипломат.

Он также показал, как Ким проводит брифинг для послов в укрытии Художественного театра Украины.

Маасикас уточнил, что даже во время воздушных атак РФ здесь ставятся спектакли.

Войска РФ систематически обстреливали город, нанося ракетные удары по жилым и промышленным районам. В начале ноября мэр областного центра Александр Сенкевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты не обстреливали Николаев только 44 дня.

После освобождения правобережья Херсонской области и Херсона количество обстрелов Николаева значительно снизилось, но в ВСУ говорят, что угроза пока остается.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.





