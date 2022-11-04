Оккупанты атакуют город. С начала полномасштабной войны Россия не обстреливала Николаев только 44 дня — мэр 4 ноября, 12:28 Последствия обстрела Николаева (Фото:Пресофицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук)

В пятницу, 4 ноября, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что за 255 дней полномасштабной войны России против Украины оккупанты не обстреливали Николаев всего 44 дня.

«За 255 дней войны Николаев не обстреливали 44 дня, все остальные дни мы были под пытками», — сказал он на брифинге.

По его словам, в связи с этим переселенцы не остаются в городе, потому что не чувствуют себя в безопасности, и едут дальше.

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Сенкевич заявил, что из 486 тысяч жителей, проживавших в городе до начала пенномасштабной войны, осталось около 220−230 тысяч.

В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ ударили ракетами С-300 по Николаеву. В результате вражеской атаки разрушено складское помещение. Еще на одном возник пожар, его удалось оперативно ликвидировать.