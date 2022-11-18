«Вопрос времени». Виталий Ким рассказал, что происходит на Кинбурнской косе

18 ноября, 21:29
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Кинбурнская коса (Фото:I_WonderWorld_I/Twitter)

Кинбурнская коса (Фото:I_WonderWorld_I/Twitter)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в пятницу, 18 ноября, рассказал, какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе.

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«Там [на Кинбурнской косе] присутствуют российские войска, это вопрос времени, но на сейчас эту тему можно оставить на определенное время и не ждать каждый день, что что-то изменится», — отметил он в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос о ситуации с питьевой водой в Николаеве, глава ОВА рассказал, что специалисты отремонтировали два из четырех участков, но есть заминированные участки, и сейчас там ждут саперов. По его словам, полное восстановление водоснабжения будет возможно после того, как в Херсонской области вернут ток, но это «вопрос ближайших недель».

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12 ноября руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что Кинбурнская коса остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области.

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что почти вся область вернулась под контроль Украины. Он уточнял, что захваченной остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, принадлежащих к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

https://www.youtube.com/embed/VEdQKWlJHG4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Николаев Николаевская область Кинбурнская коса Война России против Украины Виталий Ким

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