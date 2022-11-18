Повреждены 876 многоэтажек. Мэр Николаева рассказал о разрушениях в городе в результате обстрелов РФ

18 ноября, 14:01
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Уничтоженный российским ракетным ударом жилой дом в Николаеве (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Уничтоженный российским ракетным ударом жилой дом в Николаеве (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью НВ рассказал о разрушенях в результате российских обстрелов в городе.

«Они бомбят нас почти каждый день, в общей сложности у нас пострадали частично 867 многоэтажных домов и 1035 частных домов, 70 из них не подлежат восстановлению», — рассказал Сенкевич НВ.

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Также, по его словам, в результате обстрелов пострадали 78 учебных заведений — школ и детсадов.

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«Трудно сейчас подсчитать убытки, потому что мы не понимаем, сколько будет стоить их восстановить на тот момент, когда это будет происходить. Но ущерб огромный», — отметил мэр Николаева.

Ранее Вооруженные силы Украины сообщали, что угроза обстрелов Николаева войсками РФ остается даже после освобождения правобережья Херсонской области из-за географических особенностей региона.

В ночь на 11 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве. В результате этого обстрела погибли семь человек.

4 ноября Сенкевич заявлял, что с начала полномасштабной войны Россия не обстреливала Николаев только 44 дня из 255.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Николаев Украина-Россия Интервью НВ Война в Украине Российско-украинская война Александр Сенкевич Война России против Украины

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