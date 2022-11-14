В ВСУ объяснили, почему остается угроза обстрелов Николаева после освобождения правобережья Херсонской области

14 ноября, 15:08
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Последствия разрушительного ракетного удара РФ по жилому дому в Николаеве 11 ноября (Фото:Viktoria Lakezina/Reuters)

Последствия разрушительного ракетного удара РФ по жилому дому в Николаеве 11 ноября (Фото:Viktoria Lakezina/Reuters)

Угроза обстрелов Николаева войсками РФ остается даже после освобождения правобережья Херсонской области из-за географических особенностей региона.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Абсолютное исключение угрозы еще невозможно, поскольку остаются географические особенности области, которые еще не освобождены, там продолжается работа», — отметил она.

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Гуменюк добавила, что расслабляться пока нельзя, но временами жителям Николаева уже удается передохнуть от обстрелов.

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Говоря о географических особенностях Николаевской области Гуменюк, вероятно, имела ввиду Кинбурнскую косу, где еще ряд населенных пунктов контролируют российские оккупанты.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который находился под российской оккупацией более восьми месяцев. Перед этим удалось освободить ряд населенных пунктов Николаевской области, включая Снигиревку.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Херсонская область Ракетные удары Война России против Украины

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