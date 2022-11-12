«До вечера должны быть хорошие новости». Операция по освобождению Кинбурнского полуострова продолжается — ОК Юг 12 ноября, 16:37 Оставленные оккупантами позиции в Николаевской области (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

По состоянию на субботу, 12 ноября, Кинбурнская коса остается единственной еще не освобожденной территорией в Николаевской области. Однако боевая работа продолжается.



Об этом во время телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

«На Кинбурнской косе остается враг. В настоящее время идет боевая работа. И если мы поставили цель уволить всю Николаевскую область, то она будет освобождена», — сказала она.

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Она добавила, что вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области и закрепляться на позициях.

«Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занявших позициях… Также мы пытаемся находить тех, кого „забыли“ специально или случайно, потому что при той „эвакуации“, которую они себе устроили, первое и второе Возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского лендлиза… Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости», – анонсировала Гуменюк.

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся область вернулась под контроль Украины.

В Telegram он уточнил, что под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. На ней расположены три населенных пункта, принадлежащих Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.