Встретился с Зеленским. В Киев приехал премьер Нидерландов Марк Рютте

17 февраля, 13:00
Поделиться:
Марк Рютте (Фото:Офис президента)

Марк Рютте (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев в пятницу, 17 февраля.

Об этом сообщает NOS.

Утром Рютте посетил Стену памяти погибших в Украине возле Михайловской площади, где возложил венок. Позже сегодня он встретится с президентом Владимиром Зеленским, пишет издание.

Видео дня

Обновлено в 14:15. Позже он встретился с президентом Владимиром Зеленским: «Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере и юридической помощи нашему государству. Все украинцы всегда будут благодарны за эту поддержку и никогда не забудут ее», — написал глава государства.

https://twitter.com/NOS/status/1626514647250608128?s=20

В июле 2022-го Рютте посетил Бородянку, Бучу, Ирпень, а также встретился с Зеленским в Киеве. В конце года он объявил о выделении в поддержку Украины 2,5 миллиарда евро в 2023-м. Рютте уверял, что не исключает ни одного из видов военной помощи Киеву. В феврале Нидерланды получили от Украины запрос о передаче истребителей.

https://www.youtube.com/watch?v=KIWw9DsNI0s
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Нидерланды Марк Рютте Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X