Встретился с Зеленским. В Киев приехал премьер Нидерландов Марк Рютте 17 февраля, 13:00 Марк Рютте (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев в пятницу, 17 февраля.

Об этом сообщает NOS.

Утром Рютте посетил Стену памяти погибших в Украине возле Михайловской площади, где возложил венок. Позже сегодня он встретится с президентом Владимиром Зеленским, пишет издание.

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Обновлено в 14:15. Позже он встретился с президентом Владимиром Зеленским: «Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере и юридической помощи нашему государству. Все украинцы всегда будут благодарны за эту поддержку и никогда не забудут ее», — написал глава государства.



В июле 2022-го Рютте посетил Бородянку, Бучу, Ирпень, а также встретился с Зеленским в Киеве. В конце года он объявил о выделении в поддержку Украины 2,5 миллиарда евро в 2023-м. Рютте уверял, что не исключает ни одного из видов военной помощи Киеву. В феврале Нидерланды получили от Украины запрос о передаче истребителей.