Премьер Нидерландов приехал с визитом в Бородянку, Бучу и Ирпень 11 июля, 15:00 Марк Рютте посетил Ирпень, Бучу и Бородянку (Фото:nos.nl)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте приехал с визитом в Киевскую область. Он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Бородянка, Буча, Ирпень — о трагических событиях в этих населенных пунктах знает весь мир. Однако никакие фото или видео не передают ужаса, который оставили после себя оккупанты. Благодарны политикам, которые лично приезжают в область», — написал Кулеба.

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По его словам, Рютте выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны должны объединяться в помощи Украине.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин у себя в Facebook написал: «Только что общался с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который в рамках рабочего визита в Украину посетил Ирпень. Передал ему презентации разрушений нашего города и попросил помощи его страны по восстановлению разрушенного жилья ирпенцев, наших школ и детсадов. Также поблагодарил господина Рютте за весомую поддержку Украины и украинцев».

«Конечно, мы все видели фотографии, но стоять здесь самому… Полная противоположность цивилизации, порядочности. То, что одна страна вторгается в другую и приводит к такому массовому хаосу. Так много людей погибло. Это действительно ужасно», — приводит слова Рютте NOS.

Ожидается, что во время своего визита в Украину Рютте также проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.



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