В разговоре с Зеленским. Премьер Нидерландов объявил о выделении на поддержку Украине 2,5 миллиарда евро в 2023 году
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото:Mark Rutte/twitter.com)
Премьер-министр Нидерландов провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщил Рютте у себя в Twitter, в 2023 году Нидерланды выделяют 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины.
Он подчеркнул, что его страна будет содействовать Украине в военной, гуманитарной и дипломатической сфере.
«В 2023 году мы выделяем на это €2,5 млрд. Украина может положиться на Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем разговоре с Владимиром Зеленским», — написал Рютте.
Зеленский в свою очередь поблагодарил Нидерланды за оказанную помощь.
«Работаем дальше вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украины.