В разговоре с Зеленским. Премьер Нидерландов объявил о выделении на поддержку Украине 2,5 миллиарда евро в 2023 году

23 декабря, 13:06
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото:Mark Rutte/twitter.com)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Фото:Mark Rutte/twitter.com)

Премьер-министр Нидерландов провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил Рютте у себя в Twitter, в 2023 году Нидерланды выделяют 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины.

Он подчеркнул, что его страна будет содействовать Украине в военной, гуманитарной и дипломатической сфере.

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«В 2023 году мы выделяем на это €2,5 млрд. Украина может положиться на Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем разговоре с Владимиром Зеленским», — написал Рютте.

https://twitter.com/MinPres/status/1606224771191934976?cxt=HHwWgMCgxeq6usosAAAA

Зеленский в свою очередь поблагодарил Нидерланды за оказанную помощь.

«Работаем дальше вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры», — отметил он.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1606236761390080000

Ранее сообщалось, что Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Нидерланды Марк Рютте Украина Владимир Зеленский

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