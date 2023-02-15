Нидерланды не отказались отправлять танки Украине, но есть нюанс 15 февраля, 19:29 Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / pixabay)

Нидерланды не отказывались от поставок Украине танков немецкого производства Leopard 2, заявила пресс-секретарь правительства Нидерландов Саша Лувхофф.

Об этом сообщает The Guardian.

Она объяснила, передаче танков Украине была согласована с Германий.

«Нидерланды не имеют танков. С Германией было решено, что для поставки в Украину лучше подойдут танки из другого батальона. Если бы Германия решила отправить танки из нашего двухнационального батальона, мы бы не возражали против этого. Мы также не будем возражать, если они решат отправить их позже», — заявила она.

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Инфографика: NV

15 февраля газета Welt сообщила, что Дания и Нидерланды пересмотрели свое решение по передаче боевых танков Leopard 2 и не будут поставлять их Украине.