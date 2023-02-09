«Ничего не исключаем». Премьер-министр Нидерландов прокомментировал военную поддержку Украины 9 февраля, 12:00 Марк Рютте (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Нидерланды не исключают ни одного из видов военной поддержки Украины, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Мы последовательно заявляли, что ничего не исключаем, пока между НАТО и Россией не возникнет ситуация по пятой статье», — сказал он.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ всех членов НАТО.

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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявлял, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.