Германия утроит закупку боеприпасов после поставок снарядов Украине 7 сентября, 01:47 Германия (Фото:Pexels / Pixabay)

Германия планирует утроить расходы на закупку боеприпасов в 2024 году. Власти хотят пополнить запасы после поставок снарядов Украине.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.



Он сказал, что Германия планирует значительно увеличить закупки боеприпасов в 2024 году.

«Мы стремимся более чем утроить наши расходы на закупку боеприпасов в 2024 году», — заявил он законодателям в своем выступлении перед парламентом, не вдаваясь в подробности.

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Reuters пишет, что война РФ против Украины превратилась в войну на истощение. Обе стороны ежедневно выпускают тысячи артиллерийских снарядов, что делает их ключевым элементом на поле боя.

Источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.

«Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус», — сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.