Германия утроит закупку боеприпасов после поставок снарядов Украине
Германия (Фото:Pexels / Pixabay)
Германия планирует утроить расходы на закупку боеприпасов в 2024 году. Власти хотят пополнить запасы после поставок снарядов Украине.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.
Он сказал, что Германия планирует значительно увеличить закупки боеприпасов в 2024 году.
«Мы стремимся более чем утроить наши расходы на закупку боеприпасов в 2024 году», — заявил он законодателям в своем выступлении перед парламентом, не вдаваясь в подробности.
Reuters пишет, что война РФ против Украины превратилась в войну на истощение. Обе стороны ежедневно выпускают тысячи артиллерийских снарядов, что делает их ключевым элементом на поле боя.
Источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.
«Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус», — сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.