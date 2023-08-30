Германия передала Украине 10 дополнительных танков Leopard 1 и другую военную помощь
Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)
Германия в среду, 30 августа, передала Украине новую партию военной помощи, которая включает 10 танков Leopard 1A5.
Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
- 10 боевых танков Leopard 1A5;
- один радар TRML-4D;
- 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
- четыре транспортера танков HX81;
- более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.
Немецкое правительство уточнило, что поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
Ранее бельгийские СМИ писали, что в понедельник, 7 августа, в Украину из Бельгии отправили первые танки Leopard 1, которые приобрела немецкая компания Rheinmetall. По их данным, танки выехали в Украину после капитального ремонта через Германию и Италию.