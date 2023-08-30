Германия передала Украине 10 дополнительных танков Leopard 1 и другую военную помощь

30 августа, 22:01
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Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)

Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)

Германия в среду, 30 августа, передала Украине новую партию военной помощи, которая включает 10 танков Leopard 1A5.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

  • 10 боевых танков Leopard 1A5;
  • один радар TRML-4D;
  • 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
  • четыре транспортера танков HX81;
  • более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

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Инфографика: NV

Немецкое правительство уточнило, что поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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Ранее бельгийские СМИ писали, что в понедельник, 7 августа, в Украину из Бельгии отправили первые танки Leopard 1, которые приобрела немецкая компания Rheinmetall. По их данным, танки выехали в Украину после капитального ремонта через Германию и Италию.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Германия Военная помощь Leopard 1

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