Танки Challenger и БМП Marder уже в наступлении. Что нового на фронте 17 августа, 19:11 NV Премиум

Украинские БПЛА уже могут «видеть вплоть до Токмака»

С прошлых выходных с фронта поступает очень мало информации. Скупы на сообщения обе стороны, поэтому трудно сказать, что происходит точно. В общем и целом, происходит примерно следующее:

Видео дня

Купянск. Обычные, незначительные российские атаки, никаких или почти никаких достижений.

Кременная. То же самое.

Северск. Белогоровка все еще под контролем Украины.

Бахмут. И россияне, и украинцы утверждают о возвращении контроля по крайней мере за частью Клещеевки; я (очень сильно) сомневаюсь, иначе было бы «море» связанных с этим видео. Тем не менее, есть уверенность, что ВС РФ непрерывными контратаками пытаются предотвратить дальнейшее украинское продвижение к югу от Бахмута.

Заветное Желание-Старомлыновка. Есть сообщения об украинских атаках на северную часть села, но подробностей нет.

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Работино. Два дня назад россияне должны были выйти из села в окопный комплекс к югу от Работино, но ВСУ еще не «твердо контролируют» все Работино. Заняты зачисткой и разминированием. И ВСУ были заняты ротацией своих подразделений: 47-я ОМБр была выведена, и на ее замену пришла 46-я ОАэМБр, 71 ОЕБр и (особенно) мощная 82-я ДШБр (оснащенная танками Challenger и БМП Marder). Так же 118 ОМБр была усилена 116-й ОМБр: они продолжают движение по российской линии окопов от Вербового до Новопрокоповки. Тем временем украинские БПЛА уже могут «видеть вплоть до Токмака». Появились соответствующие фото.

Ага, и россияне потеряли ударный вертолет Ка-52, сбитый в районе села Работино.

Учитывая ситуацию, я также воспользуюсь возможностью «взять несколько выходных»: мне нужно немного отдохнуть. Поэтому, если не произойдет что-то важное, следующий текст ждите где-то на следующей неделе.

Перевод NV

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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