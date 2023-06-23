Rheinmetall поставит в Украину еще 20 БМП Marder этим летом 23 июня, 13:44 Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Компания сообщила, что объявленный в начале июня график поставок был одобрен в Дюссельдорфе в пятницу, 23 июня. Та техника, которая находится на складах Бундесвера, будет оплачена федеральным правительством Германии.

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Из этого следует, как сообщает издание, что в Украину направят 60 машин Marder — 40 от самого концерна и 20 от министерства обороны ФРГ. Rheinmetall уже ведет работу на своих предприятиях в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе (Гессен), а также готов предложить еще 60 машин к продаже со способностью производить до 10 БМП ежемесячно.

Кроме прямых поставок в Украину, концерт поставит 40 таких транспортных средств для Греции уже этим летом. Такие поставки являются частью так называемой «круговой сделки» между странами НАТО, суть которой заключается в том, что поставщики из государств-членов организации поставляют технику советского производства в Украину, а получают замену в виде новых машин.

Инфографика: NV

Председатель правления Rheinmetall Армин Паппенгер встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще 30 марта и заявил, что его фирма намерена углубить сотрудничество с украинскими оборонными предприятиями. Уже в мае стало известно, что Укроборонпром и Rheinmetall готовы уже летом этого года открыть совместный танковый завод.



