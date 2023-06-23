Rheinmetall поставит в Украину еще 20 БМП Marder этим летом

23 июня, 13:44
Поделиться:
Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall обещал еще в начале мая поставить 20 единиц боевых машин пехоты Marder в ВСУ и теперь приступает к выполнению этого заказа. Об этом пишет издание Welt.

Компания сообщила, что объявленный в начале июня график поставок был одобрен в Дюссельдорфе в пятницу, 23 июня. Та техника, которая находится на складах Бундесвера, будет оплачена федеральным правительством Германии.

Видео дня

Из этого следует, как сообщает издание, что в Украину направят 60 машин Marder — 40 от самого концерна и 20 от министерства обороны ФРГ. Rheinmetall уже ведет работу на своих предприятиях в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) и Касселе (Гессен), а также готов предложить еще 60 машин к продаже со способностью производить до 10 БМП ежемесячно.

Кроме прямых поставок в Украину, концерт поставит 40 таких транспортных средств для Греции уже этим летом. Такие поставки являются частью так называемой «круговой сделки» между странами НАТО, суть которой заключается в том, что поставщики из государств-членов организации поставляют технику советского производства в Украину, а получают замену в виде новых машин.

Инфографика: NV

Председатель правления Rheinmetall Армин Паппенгер встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским еще 30 марта и заявил, что его фирма намерена углубить сотрудничество с украинскими оборонными предприятиями. Уже в мае стало известно, что Укроборонпром и Rheinmetall готовы уже летом этого года открыть совместный танковый завод.


Теги:   Бронетехника Rheinmetall Украина-Германия Поддержка Украины БМП Marder

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X