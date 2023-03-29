Украина получила десятки танков и БМП, скоро прибудут больше 100 Bradley и другая техника — Bild 29 марта, 13:06 Парк бронетехники защитников Украины (Фото:Алексей Резников/Facebook)

В выходные в Украину прибыли до 21 немецкого танка Leopard 2A6 и до 40 боевых машин пехоты Marder. В ближайшее время прибудет еще больше сотни единиц западной техники, сообщает Bild.

Перед тем, как получить десятки боевых танков и БМП, украинские экипажи в течение шести недель обучали в Германии, как ими пользоваться. Кроме этого, Украина также получила обещанные 14 танков Challenger 2 от Великобритании, первые 90 боевых машин Striker от США и много другого тяжелого вооружения, пишет издание.

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По данным журналистов, в ближайшее время в Украину прибудет более 100 американских БМП Bradley, 50 шведских CV90 и 40 французских легких танков AMX-10RC.

«Сейчас, по мнению обозревателя [Юлиана Рёпке], начинается обратный отсчет к часу Икс. Когда мощная украинская сила, оснащенная современными западными системами вооружения, начнет отвоевывать свои территории у российских оккупантов», — пишет Bild.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной и «значительное преимущество» по сравнению с российскими.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и предрешат дальнейший ход событий.

