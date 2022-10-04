Кто вернул азовцев из плена? Почему Путин забрал Медведчука и какую роль сыграли Марченко, Абрамович, Папа Франциск. Интервью с Кравцом

4 октября, 16:46
Эксклюзив НВ
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Освобожденные из плена защитники Мариуполя (в военной форме) в Турции, 22 сентября (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Освобожденные из плена защитники Мариуполя (в военной форме) в Турции, 22 сентября (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала внезапного вторжения России.

Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, которым оккупанты угрожали даже казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

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Процесс обмена был засекречен, поэтому журналисты Украинской правды попытались узнать, как удалось договориться о крупнейшем обмене, и выпустили материал Велике повернення. Як вдалося визволити «азовців» та чому Путін забрав Медведчука.

Радио НВ пообщалось с одним из авторов публикации Романом Кравцом, дабы выяснить все известные ему детали масштабного освобождения украинских защитников из российского плена.

https://www.youtube.com/watch?v=45btWpxEpAo

— Мы все иронизировали над тем, как супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обращалась и к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, и к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, и, конечно, к российскому диктатору Владимиру Путину, подтрунивали над этим, шутили, а как выяснилось, эти трое все же сделали кое-что для того, чтобы вернули Марченко ее мужа. Может быть, она что-то знала, чего не знаем мы? Какие выводы вы сделали по этому поводу?

— У меня такое впечатление, что схема была в России сразу понятна, кто будет вовлечен в этот процесс. К кому она не записала обращение или, может быть, я пропустил, не увидел, так это к Папе Римскому.

Папа Римский на самом деле (как бы мы его не хейтили в Украине) также существенно вовлечен в процесс с конца августа. Он один из тех, кто обсуждал тему обмена с главой украинской разведки Кириллом Будановым, затем с Эрдоганом и с руководством КНР.

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— Я сделал выводы, что под запись согласились говорить только глава Офиса президента Андрей Ермак и его помощница, занимающаяся его коммуникациями — Дарья Заривна. И, судя по всему, касательно КНР Андрей Ермак опроверг информацию. Это действительно так?

— Я вам объясню, как получилось с Андреем Ермаком. Мы просто поделили свою работу с моим коллегой Романом Романюком. Он через Дарью Заривну, я так полагаю, получил письменные ответы на наши вопросы. И Дарья Заривна еще давала некоторые комментарии в запись.

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