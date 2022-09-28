Украина ведет переговоры об обмене «всех на всех» — Буданов 28 сентября, 16:45 Украина работает над освобождением всех военнопленных (Фото:Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина работает над обменом пленных «всех на всех».

Как сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, Буданов встретился с родными пленных защитников Украины и общественными организациями. Он подчеркнул, что работа над обменами пленных не прекращается, идут переговоры по поводу обмена «всех на всех» и работа над отдельными обменами.



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«Обмен военнопленными — процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21 числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости до реабилитации и восстановления», — сказал глава ГУР.

Ассоциация семей защитников Азовстали накануне сообщила, что в плену российских оккупантов остаются более 1000 защитников Мариуполя, из которых более 700 — из Азова. По словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, всего в плену находятся около 2,5 тысяч украинцев.

Инфографика: НВ

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.



Азов в Турции. Такой сложной операции обмена пленными в истории не было – Василий Боднар https://www.youtube.com/embed/PrzjalhOzAE