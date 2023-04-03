Макрон в Китае хочет отговорить Си Цзиньпина от сближения с Путиным. США не думают, что ему удастся — Politico 3 апреля, 18:13 Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон во время встречи в 2019 году (Фото:REUTERS/Jean-Paul Pelissier/Pool/File Photo)

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином попытается отговорить его от сближения с главой Кремля и сыграть роль посредника в полномасштабной войне против Украины. США сомневаются, что ему это удастся, пишет Politico, ссылаясь на собеседников в Белом доме.



Макрон посетит Пекин 5-7 апреля. Однако, какие рычаги влияния у него есть, непонятно, пишет издание.

«Можно пересчитать на пальцах одной руки количество мировых лидеров, которые могли бы провести глубокую дискуссию с Си», — сказал советник на Елисейских полях на условиях анонимности.

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В частности, в США, по данным Politico, не ожидают прорыва, учитывая неудачные попытки Макрона сыграть роль «миротворца», общаясь с Владимиром Путины перед тем, как он развязал большую войну против Украины. По словам трех чиновников из администрации Белого дома, «Си вряд ли удовлетворит просьбу Макрона или ограничит любые упорные шаги Китая в Тихоокеанском регионе».

«В администрации Байдена также существует определенная обеспокоенность потенциальным сближением Франции с Китаем, в то время как напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином является самой высокой за последние десятилетия, хотя Белый дом и поддерживает эту поездку», — пересказывает Politico слова собеседников.

20-22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали совместные документы.

В то же время Пекин называет себя «адвокатом» и заявляет о «нейтралитете» в вопросе о войне против Украины. Несмотря на это, с президентом Владимиром Зеленским Си Цзиньпин не говорил ни разу с начала большой войны, фактически игнорирует информацию о визите в Украину и переговорах, а также не осуждал РФ и не призывал ее вывести свои войска.