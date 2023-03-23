Глава МИД Китая: Отношения с Россией ценны из-за «безудержной гегемонии», Пекин — «адвокат» в войне 23 марта, 11:08 Цинь Ган (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил о «безудержных односторонности и гегемонии», во время которых отношения Пекина с Москвой могут быть «еще более ценными».



Об этом он сказал в среду, 22 марта, пишет CNN.

Глава МИД КНР высоко оценил визит Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, тот принял решение о поездке, «тщательно» его обдумав. Расхваливая дружбу Китая и России, Цинь Ган сказал, что отношения между странами имеют «развиваются в правильном историческом направлении».

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«Некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам ради собственных геополитических интересов, а также придумывают всяческие слухи и ошибки, чтобы атаковать и дискредитировать Китай», — заявил он, назвав развязанную Россией полномасштабную войну «украинским кризисом».

Министр говорит, что Китай является «адвокатом» в войне, а не «создателем» или ее «стороной», поддерживает политическое урегулирование и «способствует мирным переговорам».

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

FT сообщила, что после визита в главу Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Однако, по словам президента Украины, Пекин пока не подтвердил этого.



