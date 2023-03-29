В Пекине заявили, что не владеют информацией о приглашении Си Цзиньпина в Украину 29 марта, 12:34 Спикер МИД Китая Мао Нин не знает о приглашении Си Цзиньпина Зеленским (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что у нее нет информации о приглашении лидера КНР Си Цзиньпина посетить Украину.

Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью AP, пишет The Washington Post.

Мао Нин также не знает, было ли приглашение передано официально.

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При этом, она заявила, что Пекин поддерживает «связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Украину».

В интервью AP Зеленский пригласил Си Цзиньпина посетить Украину и заявил, что хотел бы поговорить с ним.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.

FT сообщало, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Однако, однако пока он не состоялся.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа на разговор. Он также сообщил, что Украина по дипломатическим каналам передала Китаю украинскую формулу мира.

23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП.

В Китае же избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли эти переговоры.

