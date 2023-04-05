Посол Китая говорит, что заявление Пекина и Москвы о «безграничной дружбе» риторический прием. В Кремле отреагировали 5 апреля, 12:54 Фу Конг (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Посол Китая в ЕС Фу Конг утверждает, что заявление о «безграничной дружбе» Пекина и Москвы «не больше, чем риторика» и КНР не на стороне РФ, развязавшей полномасштабную войну против Украины.

Об этом он сказал перед визитом в Китай президента Франции и главы Еврокомиссии, пишет The New York Times.

Посол говорит, что КНР не на стороне РФ в войне и отношения двух стран «намеренно неправильно интерпретировали». Он предположил, что их связи могут быть не столь безграничны, как когда-то заявляли Си Цзиньпин и Владимир Путин.

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«Безграничность — это не что иное, как риторика», — сказал Фу Конг.

Комментируя его заявление, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль ориентируется на «содержание и дух контактов», пишет пропагандистское агентство РБК. Он заявил, что весь «контекст взаимопонимания» России и Китая изложен в двух документах, подписанных странами во время визита Си Цзиньпина в Москву.

Также Фу Конг уверяет, что Пекин не передавал и не будет передавать РФ военную помощь, а полномасштабное вторжение не осудил, потому что «понимает заявления России об оборонной войне против посягательств НАТО» и считает, что «первопричины более сложные», чем говорят западные лидеры.

По словам китайского дипломата, Си Цзиньпин до сих пор не провел разговор с Владимиром Зеленским, потому что «очень занят», в этом нет «большого значения», а страны контактируют на более низком уровне.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали совместные документы.

В то же время Пекин называет себя «адвокатом» и заявляет о «нейтралитете» в вопросе о войне против Украины. Несмотря на это, с президентом Владимиром Зеленским Си Цзиньпин не говорил ни разу с начала большой войны, фактически игнорирует информацию о визите в Украину и переговорах, а также не осуждал РФ и не призывал ее вывести свои войска.

