Премьер-министр Испании призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским 31 марта, 14:55 Педро Санчес и Си Цзиньпин (Фото:Moncloa Palace/Borja Puig de la Bellacasa/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в ходе визита Китай он призвал китайского лидера Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 31 марта.

По словам Санчеса, он сказал Си, что Испания поддерживает формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре.



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«Я передал нашу озабоченность по поводу незаконного вторжения в Украину», — сказал Санчес, добавив, что он «призывает Си поговорить с президентом Зеленским», чтобы узнать из первых уст о мирном плане Киева.



Си Цзиньпин пригласил Санчеса в КНР по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Мадридом и Пекином.

В интервью AP Зеленский пригласил Си Цзиньпина посетить Украину и заявил, что хотел бы поговорить с ним.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.

FT сообщало, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Однако, однако пока он не состоялся.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа на разговор. Он также сообщил, что Украина по дипломатическим каналам передала Китаю украинскую формулу мира.

23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП.

В Китае же избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли эти переговоры.