Иран впервые признал сильное повреждение ядерных объектов в результате ударов США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что ядерные объекты страны были «серьезно повреждены» в результате американских авиаударов .

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это первый раз, когда Тегеран признал ущерб, нанесенный американскими ударами по своим ядерным объектам.

Эти комментарии появились через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп опроверг доклад американской разведки, в котором говорилось, что атаки не повредили основные компоненты ядерной программы Ирана, находящиеся под землей.

Инфографика: NV

Ранее президент Трамп в своей соцсети TruthSocial резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью уничтожены после американских ударов.

Издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

Телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку отмечал, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

«Фейковые новости CNN вместе с неудачниками New York Times объединились, чтобы унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены», — написал Трамп.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.