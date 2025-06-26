«Восстановление займет много лет». Директор ЦРУ США Рэтклифф заявил об уничтожении нескольких ключевых ядерных объектов Ирана
Спутниковый снимок ядерного объекта Фордо в Иране, 14 июня 2025 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил, что авиаудары США нанесли ядерной программе Ирана серьезный ущерб. Об этом сказано на сайте ЦРУ 25 июня.
Рэтклифф ссылается на новые достоверные разведывательные данные, полученные из надежного источника. Они свидетельствуют о том, что несколько ключевых объектов Ирана были разрушены, их придется восстанавливать в течение многих лет.
ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию, сказано на сайте.
25 июня президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО неоднократно повторял, что иранские ядерные объекты, в частности, завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены. По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью разрушены.
22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.
24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.