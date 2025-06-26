«Восстановление займет много лет». Директор ЦРУ США Рэтклифф заявил об уничтожении нескольких ключевых ядерных объектов Ирана

Рэтклифф ссылается на новые достоверные разведывательные данные, полученные из надежного источника. Они свидетельствуют о том, что несколько ключевых объектов Ирана были разрушены, их придется восстанавливать в течение многих лет.

ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию, сказано на сайте.

25 июня президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО неоднократно повторял, что иранские ядерные объекты, в частности, завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены. По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за материалы о том, что ядерные объекты Ирана не были полностью разрушены.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

Инфографика: NV

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.