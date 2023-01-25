Испания может присоединиться к поставке танков Leopard Украине — El Pais 25 января, 11:37 Испания может также передать Украине танки Leopard (Фото:Simon Hutchinson/flickr.com)

Испания готова присоединиться к поставкам Украине танков Leopard, если Германия даст соответствующее разрешение, сообщает газета El Pais.

Ожидается, что в ближайшее время с объявлением о поставках танков Украине выступит МИД или Минобороны Испании.

Сейчас на вооружении армии Испании стоит 347 танков Leopard. Как отмечает издание, часть танков сейчас законсервированы, и не все они в исправном состоянии.

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В первую очередь рассматривается вариант с восстановлением и передачей Украине танков с хранения на базе в Сарагосе, где их несколько десятков единиц.

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Ранее СМИ сообщали, что представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

В понедельник, 24 января, издание Spiegel сообщило, что Германия передаст Украине по меньшей мере роту танков Leopard 2A6. По данным СМИ, Берлин также одобрит поставки в Украину танков Leopard другими странами.

Инфографика: НВ