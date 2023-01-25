Норвегия рассматривает возможность передать ВСУ восемь танков Leopard 2 25 января, 00:48 Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне танка Leopard 2 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Правительство Норвегии рассматривает возможность передать Вооруженным силам Украины восемь из 36 немецких танков Leopard 2.

Об этом сообщает Dagens Næringsliv.

Отмечается, что в понедельник, 24 января, в Норвегии состоялось закрытое заседание комитета по иностранным делам и обороне, на котором обсудили оказание военной помощи Украине.

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Заседание состоялось после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не возражает, если Польша отправит Украине свои танки Leopard.

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Ранее СМИ сообщали, что представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

В понедельник, 24 января, издание Spiegel сообщило, что Германия передаст Украине по меньшей мере роту танков Leopard 2A6. По данным СМИ, Берлин также одобрит поставки в Украину танков Leopard другими странами, в частности Польшей.