Германия одобрила передачу Украине танков Leopard — Spiegel 24 января, 19:43 Leopard 2 на учениях в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Германия передаст Украине по меньшей мере роту танков Leopard 2A6, сообщает журнал Der Spiegel во вторник, 24 января, со ссылкой на свою информацию.

Обновлено в 20:20. Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram написал, что танки необходимы Украине для возвращения на международно признанные границы 1991 года.

«Несколько сотен танков для наших танкистов. Лучших танкистов в мире. Именно это будет настоящим ударным кулаком демократии против автократии с болот», — заявил он.



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По данным Spiegel, ФРГ также одобрит поставку Украине танков Leopard другими странами, в частности, Польшей. Немецкие танки Leopard поступят со складов бундесвера, пишет журнал.

В Бундестаге сообщили, что официально рассмотрят поставку танков Leopard из Германии в Украину 25 января.

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Ранее ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1 по договоренности с Германией, которая параллельно объявит о передаче части своих Leopard и одобрит поставку немецких танков другими странами.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.



По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.



До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.



Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.



Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.

