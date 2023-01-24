Германия одобрила передачу Украине танков Leopard — Spiegel
Leopard 2 на учениях в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)
Германия передаст Украине по меньшей мере роту танков Leopard 2A6, сообщает журнал Der Spiegel во вторник, 24 января, со ссылкой на свою информацию.
Обновлено в 20:20. Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram написал, что танки необходимы Украине для возвращения на международно признанные границы 1991 года.
«Несколько сотен танков для наших танкистов. Лучших танкистов в мире. Именно это будет настоящим ударным кулаком демократии против автократии с болот», — заявил он.
По данным Spiegel, ФРГ также одобрит поставку Украине танков Leopard другими странами, в частности, Польшей. Немецкие танки Leopard поступят со складов бундесвера, пишет журнал.
В Бундестаге сообщили, что официально рассмотрят поставку танков Leopard из Германии в Украину 25 января.
Ранее ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие.
По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1 по договоренности с Германией, которая параллельно объявит о передаче части своих Leopard и одобрит поставку немецких танков другими странами.
Танки Leopard 2 для Украины
После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.
По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.
До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.
Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.
Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.