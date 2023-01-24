На Рамштайне 12 стран согласились поставить Украине около 100 танк овLeopard 2 — СМИ 24 января, 17:39 Канцлер Олаф Шольц на фоне танка Leopard 2 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

Представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие, — об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам неназванного собеседника издания, кроме Польши и Финляндии, танки Украине также готовы передать Испания, Нидерланды и Дания, но и они ждут согласия Германии, без которого коалиция стран не сможет «приступить к этому вопросу».

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Источник ABC News добавил, что Leopard необходимы Украине в том числе из-за того, что ее запасы боеприпасов для советских танков истощаются.

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