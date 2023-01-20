В разведке Германии обеспокоены данными о тяжелой ситуации в районе Бахмута и потерях Украины — Spiegel 20 января, 16:06 Защитники Украины на фронте в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разведка ФРГ доложила немецким депутатам о тяжелой ситуации на фронте под Бахмутом Донецкой области, сообщает таблоид Spiegel.

По информации издания, во время секретного брифинга на этой неделе шла речь о больших потерях украинской стороны — якобы о «трехзначных числах погибших за сутки». Согласно анализу Федеральной разведслужбы Германии, если Бахмут падет, это повлияет на всю линию обороны Украины.



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На встрече также шла речь о том, что страна-агрессор Россия бросает своих военных вперед, как пушечное мясо, и не считается со своими потерями.

Ситуация на фронте делает вопрос о танках Leopard, с поставкой которых медлит Германия, все более важным, пишет Spiegel.

В пятницу, 20 января, в Германии проходит заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. По словам нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, участники встречи не смогли договориться о поставке Украине танков немецкого производства.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, там продолжаются ожесточенные бои.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что подступы к позициям защитников Украины усеяны телами оккупантов.