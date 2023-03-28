Португалия передала Украине все обещанные танки Leopard 2 28 марта, 13:38 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Португалия передала Украине три обещанных танка Leopard 2A6.

Об этом министерство обороны страны сообщило в понедельник, 28 марта.

«Танки уже доставлены в Украину, как и определено нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России», — заявили там.

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Накануне Киев получил 18 танков Leopard 2 от Германии, а также около 40 БМП Marder. 20 марта стало известно о передаче восьми танков от Норвегии.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

