Португалия передаст Leopard 2 Украине в марте — Минобороны 20 февраля, 21:43 Танк Leopard 2 (Фото:Broń Pancerna/flickr.com)

Португалия готова отправить три боевых танка Leopard 2 A6 в Украину уже в марте.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство обороны Португалии.

Отмечается, что это решение принято в рамках текущих контактов с союзниками и партнерами.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. 25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.

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