Норвегия уже передала Украине партию танков Leopard 2 — фото 20 марта, 18:39 Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 (Фото:Norwegian Armed Forces)

Норвегия уже передала Украине восемь танков Leopard 2 для защиты от российской агрессии. Военные ВСУ сейчас проходят тренировки на технике этого типа в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Норвегии в понедельник, 20 февраля.

«Танки сейчас на месте, обучение личного состава тоже идет в Польше под эгидой ЕС», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что кроме восьми безвозмездно переданных танков и машин поддержки, Норвегия передаст Украине средства на закупку боеприпасов и запасных частей.

Фото: Norwegian Armed Forces

«Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не выиграла своей агрессией против Украины», — заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Фото: Norwegian Armed Forces

25 января Норвегия объявила, что передаст Украине восемь танков типа Leopard 2 и до четырех машин поддержки.