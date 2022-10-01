«Демонстрируют его маргинальность». Политолог объяснил, за что Кремль показательно наказывает Кадырова 1 октября, 16:39 Эксклюзив НВ Рамзан Кадыров на церемонии провозглашения аннексии временно оккупированных Россией территорий Украины (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

У главы чеченских тикток-войск Рамзана Кадырова назрел конфликт с окружением российского диктатора Владимира Путина, считает политолог Николай Давыдюк.

По его мнению, Кремль пытается наказать Кадырова за недавние критические заявления в адрес Минобороны РФ, Росгвардии и попытки реализовать личные политические амбиции.

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«Кадырова забросили сидеть на галерке во время церемонии аннексии временно оккупированных украинских территорий, наказывая его за последние заявления и попытки занять топовые должности в российских министерствах, например руководителя Росгвардии. Кадыров давно играет в собственную президентскую кампанию или [в] игру независимость Чечни для того, чтобы можно было выйти из состава Российской Федерации», — отметил Давидюк в эфире Радио НВ.

Политолог рассматривает действия Кадырова, как попытку избежать ответственности за участие в российской военной агрессии против Украины:



«Он один из первых, кто эту игру начал и Кремль, это понимает. Не пригласить его они не могли, потому что это тикток-войска, но и посадить его в первый ряд они тоже не захотели, демонстрируя этим его маргинальность».

Украинский дипломат Владимир Огрызко также считает, что Кадыров уже начал думать, что будет после Путина.

Издание Politico называет марионетку Кремля в Чечне одним из 12 вероятных преемников Путина.