«Демонстрируют его маргинальность». Политолог объяснил, за что Кремль показательно наказывает Кадырова

1 октября, 16:39
Эксклюзив НВ
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Рамзан Кадыров на церемонии провозглашения аннексии временно оккупированных Россией территорий Украины (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Рамзан Кадыров на церемонии провозглашения аннексии временно оккупированных Россией территорий Украины (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

У главы чеченских тикток-войск Рамзана Кадырова назрел конфликт с окружением российского диктатора Владимира Путина, считает политолог Николай Давыдюк.

По его мнению, Кремль пытается наказать Кадырова за недавние критические заявления в адрес Минобороны РФ, Росгвардии и попытки реализовать личные политические амбиции.

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«Кадырова забросили сидеть на галерке во время церемонии аннексии временно оккупированных украинских территорий, наказывая его за последние заявления и попытки занять топовые должности в российских министерствах, например руководителя Росгвардии. Кадыров давно играет в собственную президентскую кампанию или [в] игру независимость Чечни для того, чтобы можно было выйти из состава Российской Федерации», — отметил Давидюк в эфире Радио НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=daZC5H5xjoI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Политолог рассматривает действия Кадырова, как попытку избежать ответственности за участие в российской военной агрессии против Украины:

«Он один из первых, кто эту игру начал и Кремль, это понимает. Не пригласить его они не могли, потому что это тикток-войска, но и посадить его в первый ряд они тоже не захотели, демонстрируя этим его маргинальность».

Украинский дипломат Владимир Огрызко также считает, что Кадыров уже начал думать, что будет после Путина.

Издание Politico называет марионетку Кремля в Чечне одним из 12 вероятных преемников Путина.

Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Кремль Сепаратисты Чечня Минобороны РФ Окружение Рамзан Кадыров Украина Политическая элита Чеченцы Смена власти Зрада Бунт Росгвардия Путч Радио НВ аннексия

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