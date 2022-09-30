Шоу в Кремле с речью Путина. Сегодня Россия попытается дать ход аннексии оккупированных территорий Украины — онлайн 30 сентября, 07:33 Одна из башен Кремля и здание МИД РФ, Москва, 29 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В пятницу, 30 сентября, Россия намерена объявить об аннексии оккупированных территорий, которые она захватила в четырех областях Украины — как с 2014 года, так и с начала полномасштабной войны в феврале 2022-го.

Сегодня Москва планирует провести показательную публичную церемонию одного из этапов аннексии. На 15:00 в Кремле намечена фиктивная и юридически ничтожная акция, которую РФ называет «подписанием договоров о вступлении в состав России».

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Для этого российский диктатор Владимир Путин примет четырех кремлевских марионеток: это главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также «гауляйтеры» Москвы в Херсонской и Запорожской областях (Владимир Сальдо и Евгений Балицкий). В ночь на 30 сентября на сайте Кремля появились указы Путина о том, что он якобы признал «независимость» Херсонской и Запорожской областей Украины. Аналогичный шаг Москвы в отношении «Л/ДНР» предшествовал февральскому вторжению РФ в Украину.

На сегодняшнюю показательную процедуру в Кремль приглашены депутаты Госдумы. Как ожидается, Путин выступит с «объемной» речью, заявил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Подписание» незаконных документов 30 сентября, очевидно, не станет финальной точкой аннексии. Москва, по всей видимости, попытается организовать целую процедуру фарса. Нелегитимные «договоры» Кремля с его же ставленниками в четырех областях Украины должны передать на «экспертизу» Конституционного суда РФ. После этого их еще раз «заверит» Путин.

Украина, США, страны ЕС и большинство государств мира в самой резкой форме заранее заявили, что не признают попытки России присвоить территории Украины. Минобороны Украины, Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский также заверили, что попытка аннексии не помешает дальнейшему освобождению захваченных Россией территорий Украины. Российские чиновники, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова и замсекретаря СНБО Дмитрия Медведева, заявляли, что после аннексии РФ распространить на захваченные территории Украины действие своей ядерной доктрины.

На сегодняшний день Россия не контролирует полностью ни одну из четырех областей Украины, территории которых вознамерилась аннексировать: ни Донецкую, ни Луганскую, ни Херсонскую, ни Запорожскую. С 23 по 27 сентября Россия имитировала так называемые «референдумы» во временно оккупированных частях этих четырех регионов и в нескольких захваченных населенных пунктах Николаевской области (синхронно с Херсонской).



27 сентября российские оккупанты объявили заранее подготовленные и не имеющие отношения к реальности «результаты» псевдореферендумов, нарисовав от 87% до 99% «поддержки». На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России. По схожей схеме в 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым.

НВ следит за главными событиями сегодняшнего дня, реакцией Украины и мира на новые захватнические действия Москвы.

Попытка России аннексировать оккупированные территории четырех областей Украины — онлайн

07:33 На захваченных территориях Украины местных жителей уже заставляют брать паспорта РФ — Генштаб

Оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины заставляет местных жителей получать гражданство и паспорта РФ, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на пятницу, 30 сентября.

Так, в Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский.

07:20 Россия не получит территорию Украины, а приравняет себя к «Л/ДНР» — Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в четверг, 29 сентября. Глава государства отметил, что весь мир понимает, что на самом деле будет означать попытка аннексии захваченных РФ территорий Украины.

«Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым „ДНР“ и „ЛНР“, окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались», — сказал Зеленский.

06:54 Путин очень торопится. Чего ждать после 30 сентября — мнение Владимира Фесенко

Политолог Владимир Фесенко убежден, что запланированное на сегодня «действо» в Кремле — «сугубо пропагандистский шабаш, предназначенный для главного выгодополучателя и главного потребителя — для самого Владимира Путина». «Это такой подарок к юбилею — 70-летию, который будет 7 октября. Потому так и спешили», пишет Фесенко.

«У аннексии украинских областей есть пропагандистская направленность для успокоения и удовлетворения партии войны и самого Путина, безусловно. Но одновременно это способ запугать Запад и заставить его давить на Киев. Чтобы Киев согласился на российские условия мира», — добавляет политолог. По его мнению, Путин надеется до 15 ноября — саммита Большой двадцатки на Бали — принудить Киев к переговорам о мире на российских условиях.

