«Путин усиливает напряженность в РФ». Как государственный переворот в Кремле становится все более актуальным — интервью с Михаилом Фишманом 30 сентября, 20:45 Эксклюзив НВ Михаил Фишман, российский журналист (Фото:Александр Медведев/НВ)

Много людей в окружении диктатора Владимира Путина считают, что «специальная военная операция» — кошмар и ужас, а они не рассчитывали участвовать в Третьей мировой войне, еще и ядерной, рассказывает российский журналист Михаил Фишман.

В интервью Радио НВ он объяснил, как менялись настроения россиян после объявления мобилизации, что о войне думают в Кремле и почему еще рано говорить о том, кто может сместить Путина.

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— Цель Путина — превратить так называемую «специальную военную операцию» в «великую отечественную войну» в том смысле, что россияне теперь должны воевать за «свои земли» — временно оккупированные части Украины. Как вы считаете, смогут ли они продать эту идею своему населению?

— Конечно, эта идея продается самим фактом ее существования, самим фактом объявления об аннексии. Это внезапная, экстренная аннексия, потому что еще как минимум три недели назад об этом разговоров не было. В политическом смысле это, конечно, такой сталинский приказ: ни шагу назад. Дальше [следует] превращение в экзистенциальную войну «за выживание России» — так это хочет представить Путин.

В его Вселенной теперь ситуация должна выглядеть так: «специальная военная операция» превращается в «великую отечественную войну»; мы возвращаемся в прошлое, уже в 1941 год более или менее. Хотя приказ «ни шагу назад» был издан в 1942, но это сути не меняет.

Проблема в том, что в этом убедить население — общество и даже элиты — Путину будет очень трудно, практически невозможно. Каждый день мы видим новости о мобилизации. Сам факт мобилизации — это огромный шок для всей России.

У нас еще нет достоверных знаний о том, как общество ее восприняло. Еще мало времени прошло и еще мало социологических цифр, хотя мы уже видим по данным Левада-Центра, что снижение рейтинга уже началось.

Совершенно очевидно, что изначально мобилизация была встречена с каким-то энтузиазмом — не с тем, с которым «специальная военная операция» начиналась, естественно, но тем не менее часть общества считает, что так и надо, как решили, значит так правильно, «НАТО угрожает». Даже если эта группа была широкой 21 сентября, то 22 она уже сузилась, 23 стала еще уже. И так будет продолжаться каждый день. Не случайно Путин сейчас уже ведет разговоры о перегибах на местах.