«У Кадырова подгорает задница». Импульсивные заявления главы Чечни говорят о том, что от этой войны зависит его выживание — эксперт 13 сентября, 17:27 Эксклюзив НВ Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным, август 2019 года (Фото:Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS)

Эмоциональные реплики и критика, которую в отношении Кремля высказывает глава Чечни Рамзан Кадыров, свидетельствуют о том, что от российской агрессии против Украины зависит его физическое выживание, рассказал Радио НВ Валерий Клочок, политический эксперт.

— Рамзан Кадыров активно критикует министерство обороны РФ и говорит, что если здесь ничего не изменится, то «я выйду на руководство страны, чтобы разъяснить ситуацию». Кто такой сейчас Кадыров? Он там собирался на вечный отдых, он сказал, что уже наработался на посту главы Чечни, а теперь он эту штуку делает. Это нам как воспринимать?

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— Давайте мы с вами вспомним такое очень показательное действие, которое произошло 21 февраля 2022 года. Тогда было проведено заседание Совбеза России накануне войны, принималось решение именно о признании так называемых квази-республик, «Л/ДНР». И очень показательным был именно допрос, я по-другому сказать не могу, Нарышкина. Который никак не мог выжать из себя то, что от него хочет Путин. А Путин над ним хорошо хохотал. Вы помните эту историю?

Так все эти вещи были сняты на камеру. Так же как и остальные члены этого совета безопасности на камеру говорили: «да, мы признаем квази-республики». И я больше, чем убежден, что мы можем со временем увидеть другую закрытую часть неопубликованную этих допросов, где Путин будет спрашивать: «соглашаетесь ли вы на проведение спецоперации в Украине, чтобы сделать то и то». Конечно, кто ему скажет «нет»?

А среди таких это и Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, упомянутый мной, это и Патрушев, секретарь совета безопасности, это и Герасимов, начальник генштаба вооруженных сил РФ, это и Шойгу тот же, это и Лавров, и бывший президент России Медведев, и этот перечень немалый.

Да и в конце концов та же Матвиенко. И давайте представим себе ситуацию, что в этом списке нет Кадырова. Мы можем себе это допустить? Кадыров не поддерживает войну? Более того, он старается постоянно быть на острие, он собирает свои TikTok-войска, мы можем сколь угодно их высмеивать, но они играют очень мощную роль в войне против Украины — «загрядотрядов». Они не дают мобилизованным [из ОРДЛО] бежать с передовой.

— Потому что чеченцев они боятся больше украинских воинов.

— Но это же должен кто-то делать, это живая сила, которая там присутствует. Мы сколько угодно можем говорить о металлоломе российском. Сейчас все видят сколько побросали российской техники. Она же сюда заехали, ее надо было уничтожать. Хорошо, что ее побросали. Если бы ее побросали еще в разы больше. То есть эта вся масса таких неприятных существ, передвигающихся на бронированных машинах, в том числе поддерживаемых Кадыровым.

И Кадыров в этой ситуации тоже один из членов этой команды. То есть это коллективная ответственность в России за принятие этого решения. Что сделал фактически Путин? Практика не нова, она и раньше делалась, упомянутый нами ЦК КПСС, такого рода решения также принимались совместно. Хотя на самом деле были инициированы первым секретарем ЦК. Так и здесь, Путин инициировал, а дальше сказал: «друзья, вы все ответственны вместе со мной». И в этой части Кадыров прекрасно понимает, что наступают необратимые процессы в России.

Конечно, говорить о них пока рано, но что касается непосредственно Чечни. Давайте вспомним, [когда] в СМИ появилось заявление от спикера добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющих в Украине. Ислам Белокиев тогда озвучивал его, сказал, что этот батальон будет возвращаться в Чечню. Он возвращается для того чтобы восстановить свободную республику Ичкерия.

Это такой элемент, который и не имеет отношения сегодня к Украине, но теперь представим себе, что этот батальон, прошедший боевую выучку, не на словах, не на TikTok, а они реально воюют против РФ, он приезжает в Чечню, где уже фактически готов план, где те, кто готов, чеченцы, отвоевывать свободную Ичкерию, они никуда не исчезли за эти 30 лет после начала военных действий в Чечне, они и сейчас там есть. И они начинают воевать против кадыровцев.

И Кадырову будет не до войны. Он спасается. Это фактически спасение. И для него очень важно, чтобы это контрнаступление развивалось успешно. А это его посыл «я там найду 10 тысяч» — извините, я вчера уже нашел где-то новость, что всего 3000. А завтра будет 1500 от силы. А окажется, что 1300 — это уже приехавшие на южный регион, это подтверждают и в Генеральном штабе, так это и все. То есть у него реально проблемы. У него подгорает задница, извините, я по-другому сказать не могу.

— Кадыров сейчас понимает, что от войны в Украине зависит его физическое выживание и уничтожение его и его клана?

— Совершенно верно. Я не случайно подчеркиваю эту цепь. Ибо вы знаете, этот намек о том, что Кадыров может метить на пост президента, я не случайно вспомнил эту всю клику путинскую. Вы представляете, в этом осином клубке Кадырову позволили стать президентом?

Я далек от мысли о том, что тот же Нарышкин или Патрушев скажут: окей, давайте за него проголосуем. Они сами готовы будут возглавить. Тот же Лавров. Зачем им Кадыров, с которым много было уже и до этого скандалов?

Там недоразумения были. Поэтому это заявление далеко от того, что он действительно может поехать, на что-то влиять. Это был импульс у него. Тем более, это был аудио-файл. Обращение в Telegram было не написано, а именно в виде аудиофайла. К Путину и что, мол, «смотрите, я готов если что». Но в общем-то это действительно паника. Я думаю, что это паника. И она будет нарастать.

Тем более в известной степени паникой, но это не паника, можно назвать ночные обстрелы по инфраструктуре в Украине. Но здесь несколько иной аспект. А с Кадыровым здесь исключительно волнение, мягко говоря, страх за свою физическую сохранность. Его просто могут тупо убить.

А теперь случай как никогда хорош, чтобы именно чеченцы вернулись в Чечню и начали там войну против кадыровцев, которую они не завершили. А почему так, потому что для них появится физическая возможность это сделать. В Украине совсем по-другому сейчас развивается война, мы видим, что контрнаступление успешно. Сейчас уже можно будет себе планировать в ближайшей перспективе возвращение этого батальона в Чечню. Поэтому у меня такое личное мнение на этот счет.

— А сами по себе кадыровцы, их восприятие в России, Кадыров же называл себя «первым пехотинцем Путина». Но ведь это как раз те, кому, что называется, поручали самую грязную работу, и об уничтожении за границей кого-то, и об этих всех античеловеческих поступках. Россияне сейчас, и особенно те, кто не принадлежат к клану Кадырова в самой Чечне, понимают, что для них это шанс, во-первых, отомстить за эти годы, а во-вторых, как-то изменить ситуацию? Потому что я не думаю, что Кадырова уважают, его боятся, но ненавидят.

— Боятся. Боятся так же его и в Украине. Боялись, извиняюсь. Так как давайте напомним, кадыровцы появились в Донецке еще в 2014 году. Тогда они приезжали. Очень часто мы переоцениваем их роль в этой войне, честно. Картинка — да. Особенно в TikTok, когда они стреляют, это действительно картинка. И это тоже нельзя недооценивать, это пропаганда, которая работает очень мощно. И все «ай, страшно, давай побежали сдаваться кадыровцам». Таковой момент присутствует.

Но давайте скажем откровенно. Разве кадыровцы выполняли всю грязную работу? Как по мне нет. Но это помогало Кадырову удерживать власть в том числе и в Чечне на протяжении многих лет. В том числе. Это очень серьезная работающая пропагандистская машина. А воспользуются ли этим жители Чечни? Я пока не готов вам сказать. Потому что не наступил момент. Вот на данном этапе вряд ли.

Возможно, немного позже, когда еще изменится ситуация на фронте, а она будет меняться, это свершившийся факт, сомнений нет практически ни у кого. Практически ни у кого, не считая тех 13 тысяч, которые выехали в Белгород, дополнительно эвакуированные, [сторонники] «русского мира». А остальные украинцы далеки от мысли о том, что мы можем как-то по-другому. Поэтому время придет. И этот добровольческий батальон чеченцев, воюющий в Украине против России, он туда поедет. И именно он станет катализатором процессов.

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