«Это ключ». Сибига рассказал, как можно заставить Кремль остановить войну против Украины

Ключевую роль в прекращении войны, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины, играет дальнобойное оружие , поэтому необходимо увеличивать инвестиции в его производство.

Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Дальнобойная сила Украины является ключом к тому, чтобы заставить Россию прекратить войну. Чем дальше мы сможем бить, тем короче будет война», — говорится в публикации министра в соцсети Х.

Он подчеркнул, что количество успешных ударов Сил обороны Украины по легитимным целям на территории РФ растет каждую неделю.

«Это хорошо просчитанная, точная и умная кампания, призванная ослабить российскую военную машину и заставить Москву быстрее закончить войну», — отметил Сибига.

Глава МИД Украины выразил уверенность, что в будущем украинский арсенал дальнобойного оружия станет гарантией против любой новой агрессии со стороны Кремля.

«У нас есть технологии и возможности производить больше оружия, но нам нужно больше инвестиций для его наращивания. Я призываю партнеров увеличить взносы», — обратился Сибига к союзникам Украины.

Призывая партнеров начинать совместные с Украиной проекты, глава МИД подчеркнул, что это двусторонний процесс, и пришедшие украинцам на помощь получают взамен новые возможности для собственного оборонного потенциала.

«Война, которую Россия развязала против Украины, возвращается туда, откуда она пришла. И это справедливо. Чем быстрее это поймут в Кремле, тем быстрее примут единственное разумное решение — прекратить эту войну», — заявил Андрей Сибига.

27 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «расширит географию» дальнобойных ударов по РФ.

В ночь на 2 ноября беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ и Силы обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе в Краснодарском крае РФ. Всего зафиксировано пять попаданий, сообщили источники NV.

В свою очередь командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что СБС поразили пять подстанций на территории РФ.