Российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая 2024 года в Москве (Фото: Sputnik/Maxim Blinov/Pool via REUTERS)

В Кремле царят панические настроения, поскольку там «заканчиваются карты» для продолжения «игры», а президент США Дональд Трамп «закручивает гайки».

Об этом в воскресенье, 26 октября, пишет The Telegraph, указывая, что российский диктатор Владимир Путин боится очередного переворота, поскольку позиции РФ наконец начинают ослабевать.

Автор статьи Мелисса Лоуфорд обратила внимание, что в октябре Федеральная служба безопасности страны-агрессора России (ФСБ РФ) возбудила против бизнесмена Михаила Ходорковского и членов Антивоенного комитета России дело о насильственном захвате власти и создании террористического сообщества.

«Путин, похоже, снова считает Ходорковского угрозой», — отмечает автор публикации.

Сам Ходорковский называет обвинения ложью, в свою очередь эксперты утверждают, что это явный признак нового чувства уязвимости Путина.

В комментарии The Telegraph старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что данный шаг свидетельствует о том, что «Кремль впадает в паранойю».

Он также добавил, что Путин ищет врагов, чтобы попытаться обезопасить свой режим.

У российского диктатора есть много причин для того, чтобы беспокоиться, констатирует автор статьи.

Экономика РФ начинает рушиться, бизнес парализован из-за вісоких процентных ставок, в Министерстве экономического развития предупредили, что страна «на грани рецессии». Все чаще звучат предупреждения о возможной лавине невозвратных долгов, которая может спровоцировать финансовый кризис. Кроме того, начинают возникать небольшие очаги неповиновения. Так, сотни людей собрались на площади в российском Санкт-Петербурге, чтобы чтобы исполнить запрещенную песню с призывом свергнуть Путина.

В то же время Украина активно наращивает темпы атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, а Дональд Трамп «закручивает гайки», объявив о санкциях против двух крупнейших нефтяных компаний РФ. Основные покупатели российской нефти, Индия и Китай, в ответ на решение США сократили закупки. Это может обернуться потерей путинской военной машиной и РФ важнейших доходов.

Комментируя ход событий, британский экономист, научный сотрудник программы Россия и Евразия в Chatham House Тимоти Эш отметил, что Россия действительно пострадала, впервые за последние три с половиной года. Он также допустил, что там «есть некоторая паника».

В РФ надвигается банковский кризис, констатирует автор статьи. Экономика РФ до сих пор сохраняла устойчивость с момента полномасштабного военного вторжения в Украину, вопреки прогнозам о крахе после первой волны международных санкций. Одной из причин этого является то, что Кремль заставлял банки кредитовать оборонные предприятия без традиционных проверок кредитоспособности.

Речь идет о колоссальных суммах. По оценкам аналитика по России и бывшего банкира Крейга Кеннеди, около 23% всех непогашенных корпоративных кредитов российских банков — то есть не менее $190 млрд — сейчас выданы оружейным компаниям. Это примерно 37% годового бюджета России.

Все секторы в стране также страдают от высоких процентных ставок. В октябре Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пунктов до 16,5%.

Как бы там ни было, деньги у РФ закончились, констатирует The Telegraph.

Кроме того, война затрагивает население РФ, поскольку по всей стране над российскими нефтеперерабатывающими заводами после атак украинских беспилотников поднимаются клубы дыма. Это привело к резкому скачку цен на бензин и дефициту топлива.

Путин уже сталкивался с попытками переворота в июне 2023 года, напоминает Мелисса Лоуфорд. Тогда главарь частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин устроил мятеж, но безуспешно и спустя несколько месяцев погиб в авиакатастрофе.

Однако Ходорковский не возглавляет марш на Москву, пишет автор статьи, возвращаясь к решению ФСБ завести дело против экс-главы ЮКОСа. Выйдя из сибирской тюрьмы, он переехал в Европу, где основал Антивоенный комитет. В комментарии The Telegraph Ходорковский заявил, что обвинения ФСБ против него свидетельствуют о том, что Кремль «обеспокоен вопросом передачи власти». По его словам, в случае смерти Путина, у него нет очевидного преемника и что «международная легитимность оппозиции может стать решающим фактором в случае внезапной смены власти».

Он также указал, что западные санкции создали для РФ серьезные проблемы, а военная машина Путина во многом зависит от сотрудничества с Китаем.

Помимо всего прочего, у РФ есть еще одна проблема — стремительно растет дефицит бюджета, подчеркивается в публикации.

«Таким образом, Трамп выбрал особенно болезненный момент, чтобы начать закручивать гайки в отношении Путина», — резюмирует Мелисса Лоуфорд.