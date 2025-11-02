Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ и Силы обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе в Краснодарском крае РФ. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили источники NV.

Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

Реклама

В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании Роснефть.

«Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, „бавовна“ на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть», — сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее Крымский ветер сообщил, что после атаки БпЛА в ночь на 2 ноября в Туапсе вспыхнули причалы Роснефти для погрузки нефтепродуктов. Также был поражен танкер, который может быть частью теневого флота РФ.

Мониторинговая группа указала, что два дня назад причалы нефтяного терминала Туапсе были пусты. Об этом также свидетельствуют спутниковые снимки.

По данным группы, в порту, вероятно, был поражен либерийский танкер. Судно CHAI (IMO 9275402, MMSI 636012196) под флагом Либерии находится в порту Туапсе с 28 октября, периодически включая и выключая транспондер и перемещаясь в акватории, сообщают аналитики.

В ночь на 2 ноября танкер был пришвартован возле нефтяного терминала Роснефти, по которому и был нанесен удар. Глубоководный причальный комплекс ООО РН-Морской терминал Туапсе введен в эксплуатацию в 2013 году, с возможностью перевалки до семи миллионов тонн в год, принимать суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.