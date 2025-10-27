Зеленский провел Ставку и заявил, что Украина «расширит географию» дальнобойных ударов по РФ
По словам президента Украины Владимира Зеленского, к участию в Ставке на этот раз были приглашены и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение (Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS)
Украина определилась с задачами, которые нужно выполнить, чтобы расширить географию нанесения дальнобойных ударов по территории страны-агрессора РФ.
Об этом 27 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты заседания Ставки Верховного главнокомандующего.
«Главная тематика — наши возможности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение. Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская „нефтепереработка“ уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — сказал глава украинскоо государства.
По словам президента Зеленского, во время заседания Ставки были заслушаны доклады о российских ударах по украинской инфраструктуре и энергетическим объектам.
«Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставках ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения», — подытожил он.
Ранее, 23 октября, во время общения с журналистами в Брюсселе президент Зеленский заявил, что Силы обороны Украины никогда не использовали дальнобойное оружие производства США для нанесения ударов по «очень важным целям» в РФ.
До того издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, предоставленных западными союзниками.
Как рассказали изданию некоторые американские чиновники, они ожидают, что Украина осуществит больше атак с помощью ракеты Storm Shadow. Однако, как напомнили журналисты, эти ракеты имеют гораздо меньшую дальность полета, чем Tomahawk.
Кроме того, в издании упомянули, что 22 октября Украина нанесла удар по российскому заводу в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо, использовав британскую крылатую ракету Storm Shadow. В заявлении Генштаба ВСУ удар назвали «успешным попаданием», что прорвало российскую систему ПВО.
Как добавили в WSJ, такое непубличное решение США было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Гегсета в Пентагоне главнокомандующему американских сил в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет командование НАТО.
Причем решение отменить ограничения на использование ракет Storm Shadow было принято еще до встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе, сообщил изданию источник, знакомый с ходом обсуждений.
Однако в ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп опроверг информацию Wall Street Journal по данному вопросу.
«Статья в Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего действия в глубине России, является фейковой новостью! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что Украина с ними делает!» — написал он в своей соцсети Truth Social.