Зеленский провел Ставку и заявил, что Украина «расширит географию» дальнобойных ударов по РФ

По словам президента Украины Владимира Зеленского, к участию в Ставке на этот раз были приглашены и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение (Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Украина определилась с задачами, которые нужно выполнить, чтобы расширить географию нанесения дальнобойных ударов по территории страны-агрессора РФ.

Об этом 27 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

«Главная тематика — наши возможности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение. Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская „нефтепереработка“ уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — сказал глава украинскоо государства.

По словам президента Зеленского, во время заседания Ставки были заслушаны доклады о российских ударах по украинской инфраструктуре и энергетическим объектам.

«Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставках ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения», — подытожил он.

Ранее, 23 октября, во время общения с журналистами в Брюсселе президент Зеленский заявил, что Силы обороны Украины никогда не использовали дальнобойное оружие производства США для нанесения ударов по «очень важным целям» в РФ.

До того издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, предоставленных западными союзниками.

Инфографика: NV

Как рассказали изданию некоторые американские чиновники, они ожидают, что Украина осуществит больше атак с помощью ракеты Storm Shadow. Однако, как напомнили журналисты, эти ракеты имеют гораздо меньшую дальность полета, чем Tomahawk.

Кроме того, в издании упомянули, что 22 октября Украина нанесла удар по российскому заводу в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо, использовав британскую крылатую ракету Storm Shadow. В заявлении Генштаба ВСУ удар назвали «успешным попаданием», что прорвало российскую систему ПВО.

Как добавили в WSJ, такое непубличное решение США было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Гегсета в Пентагоне главнокомандующему американских сил в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет командование НАТО.

Причем решение отменить ограничения на использование ракет Storm Shadow было принято еще до встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе, сообщил изданию источник, знакомый с ходом обсуждений.

Однако в ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп опроверг информацию Wall Street Journal по данному вопросу.

«Статья в Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего действия в глубине России, является фейковой новостью! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что Украина с ними делает!» — написал он в своей соцсети Truth Social.