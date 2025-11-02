Мадяр заявил, что СБС поразили пять подстанций в РФ (Фото: Мадяр/Telegram)

Силы беспилотных систем (СБС) поразили пять подстанций на территории РФ . Общая мощность составляет 5066 МВА.

Об этом в Telegram-канале сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Он отметил, что удары наносились в населенный пункт Грязь Липецкой области. Одну из атак СБС провели совместно с Силами специальных операций (ССО).

«Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по стратегическим объектам, о чем распространяется по сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ», — добавил Мадяр.

Ранее Мадяр анонсировал удары по российской энергетике. Также он отмечал, что российские граждане помогают Силам обороны Украины, выкладывая в соцсетях последствия попаданий.

31 октября в Московской области России зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. По данным российских медиа, блэкаут произошел в результате атаки дронов на энергетические объекты региона.

В тот же день Военно-морские силы ВСУ сообщили, что нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

13 октября временно оккупированный Крым атаковали дроны. Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер писал о вероятном попадании в Таврийскую ТЭС.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.